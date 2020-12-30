«Без отрицательной динамики». Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую госпитализировали с диагнозом "коронавирус", остается стабильным, сообщает ТАСС.

Представитель клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, где находится артистка, рассказал агентству, что состояние Фрейндлих стабильное, «без отрицательной динамики».

Звезду советского театра и кино экстренно доставили в больницу 25 декабря, сообщает Ura.ru. В БДТ имени Г.А. Товстоногова рассказали, что Фрейндлих находится в реанимационной палате и получает интенсивную терапию под постоянным контролем медиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусНародный Артист
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