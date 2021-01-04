Олега Басилашвили доставили в больницу с коронавирусом
Народный артист СССР Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусом, сообщает РЕН ТВ.
Дочь актера Ксения Басилашвили рассказала телеканалу, что состояние её отца нормальное, «никакой катастрофы нет». Она добавила, что пока неизвестно, сколько времени артист проведет в больнице.
Ранее с коронавирусом была госпитализирована народная артистка Алиса Фрейндлих, сыгравшая с Басилашвили в фильме «Служебный роман». Сообщалось о том, что у неё 80% поражения лёгких. По последним данным, состояние Фрейндлих стабильное, изменений нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru