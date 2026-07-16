В Южной Корее захотели запретить соцсети детям до 14 лет

«Мы рассматриваем план ограничить детям до 14 лет возможность создавать аккаунты... а также ограничить воздействие алгоритмов, которые поощряют чрезмерное использование подобных платформ подростками от 14 до 19 лет», - указал Ким Чон Чхоль.

По словам председателя комиссии, в парламенте предложили около семи законопроектов об использовании социальных сетей несовершеннолетними.

Ранее в России член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил изучить вопрос о том, чтобы разрешить россиянам пользоваться соцсетями только с 14-летнего возраста, напоминает Ura.ru.

