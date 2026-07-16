В Южной Корее захотели запретить соцсети детям до 14 лет
Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей детьми до 14 лет. Об этом сообщил глава комиссии по средствам массовой коммуникации и связи страны Ким Чон Чхоль, передает Yonhap.
«Мы рассматриваем план ограничить детям до 14 лет возможность создавать аккаунты... а также ограничить воздействие алгоритмов, которые поощряют чрезмерное использование подобных платформ подростками от 14 до 19 лет», - указал Ким Чон Чхоль.
По словам председателя комиссии, в парламенте предложили около семи законопроектов об использовании социальных сетей несовершеннолетними.
Ранее в России член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил изучить вопрос о том, чтобы разрешить россиянам пользоваться соцсетями только с 14-летнего возраста, напоминает Ura.ru.
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