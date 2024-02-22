Литва с 1 марта ограничит высадку с поездов, следующих в Kалининград

Также правительство Литвы одобрило закрытие двух из четырех работающих КПП на границе с Белоруссией. С 1 марта перестанут функционировать переходы Райгардас (Привалка) и Лаворишкес (Котловка). КПП будут закрыты и транспорта, и для пешеходов.

В прошлом году Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией — Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы). Продолжат действовать КПП Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Однако с весны на них ограничат движение пешеходов и велосипедистов, передает «Радиоточка НСН».

