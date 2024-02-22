Литва с 1 марта ограничит высадку с поездов, следующих в Kалининград

Правительство Литвы с 1 марта запретит россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, сообщает новостной портал 15min.

Отмечается, что россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран ЕС, раньше могли выйти на указанных станциях и продолжить поездку. Теперь попасть в другие страны через Литву таким путем не получится, говорится в публикации.

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Также правительство Литвы одобрило закрытие двух из четырех работающих КПП на границе с Белоруссией. С 1 марта перестанут функционировать переходы Райгардас (Привалка) и Лаворишкес (Котловка). КПП будут закрыты и транспорта, и для пешеходов.

В прошлом году Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией — Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы). Продолжат действовать КПП Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Однако с весны на них ограничат движение пешеходов и велосипедистов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоездаКалининградЛитва

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