Литва приостановит использование вакцины AstraZeneca

Как сообщает Sputnik Литва, глава Минздрава сообщил, что решение принято по рекомендации Государственного агентства по контролю за лекарственными средствами (VVKT). Вакцинация приостановлена до получения данных о безопасности вакцины от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

При этом Дулкис подчеркнул, что европейский регулятор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагают убедительными доказательствами того, что препарат AstraZeneca может вызывать образование тромбов.

Ранее в ряде стран Европы использование вакцины AstraZeneca было приостановлено из-за случаев развития тромбоза у привившихся. Государства намерены принять решение о дальнейшем использовании препарата после завершения исследований вакцины в ЕМА.

