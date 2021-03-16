Литва приостановит использование вакцины AstraZeneca

Литва со среды приостановит вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной производства AstraZeneca. Об этом заявил министр здравоохранения страны Арунас Дулкис.

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Как сообщает Sputnik Литва, глава Минздрава сообщил, что решение принято по рекомендации Государственного агентства по контролю за лекарственными средствами (VVKT). Вакцинация приостановлена до получения данных о безопасности вакцины от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

При этом Дулкис подчеркнул, что европейский регулятор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагают убедительными доказательствами того, что препарат AstraZeneca может вызывать образование тромбов.

Ранее в ряде стран Европы использование вакцины AstraZeneca было приостановлено из-за случаев развития тромбоза у привившихся. Государства намерены принять решение о дальнейшем использовании препарата после завершения исследований вакцины в ЕМА.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЛитваВакцинацияВакцинаКоронавирус
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