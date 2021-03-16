Литва приостановит использование вакцины AstraZeneca
Литва со среды приостановит вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной производства AstraZeneca. Об этом заявил министр здравоохранения страны Арунас Дулкис.
Как сообщает Sputnik Литва, глава Минздрава сообщил, что решение принято по рекомендации Государственного агентства по контролю за лекарственными средствами (VVKT). Вакцинация приостановлена до получения данных о безопасности вакцины от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
При этом Дулкис подчеркнул, что европейский регулятор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагают убедительными доказательствами того, что препарат AstraZeneca может вызывать образование тромбов.
Ранее в ряде стран Европы использование вакцины AstraZeneca было приостановлено из-за случаев развития тромбоза у привившихся. Государства намерены принять решение о дальнейшем использовании препарата после завершения исследований вакцины в ЕМА.
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