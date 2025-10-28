Инвестфорум БРИКС проведет круглый стол в Казани

Сообщается, что круглый стол будет посвящён культурному коду России и медицине, а также внедрению в эту сферу искуственного интеллекта и новых технологий. Также будут затронуты темы инвестиций и финансов, благотворительных фондов и гуманитарных миссий.

На встрече в Казани разговор пойдёт о привлечении прямых инвестиций из стран Ближнего Востока в проекты Татарстана, о развитии инструментов исламского банкинга и укрепления торгово-логистической связи между столицей республики, Дубаем и странами БРИКС+.

Участие в мероприятии примут руководители фондов, представители органов власти и сотрудники ведущих компаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС существенно превосходят G7 по экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

