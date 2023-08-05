«Литрес» начал внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов

Книжный сервис «Литрес» уведомил Роскомнадзор об утечке данных своих клиентов и запустил внутреннее расследование, чтобы выяснить причину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса.

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов лабораторной службы «Хеликс»

Отмечается, что платежная информация находится в безопасности. В пресс-службе уточнили, что пользователям лучше сменить пароли от «Литрес», так как злоумышленники получили доступ к адресам их электронной почты.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что Роскомнадзор проверит появившуюся информацию об утечке данных клиентов интернет-магазина «Подружка». Так, появились сообщения о том, что хакеры взломали базу онлайн-магазина косметики и выложили данные в интернет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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