«Литрес» начал внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов

Отмечается, что платежная информация находится в безопасности. В пресс-службе уточнили, что пользователям лучше сменить пароли от «Литрес», так как злоумышленники получили доступ к адресам их электронной почты.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что Роскомнадзор проверит появившуюся информацию об утечке данных клиентов интернет-магазина «Подружка». Так, появились сообщения о том, что хакеры взломали базу онлайн-магазина косметики и выложили данные в интернет, сообщает «Радиоточка НСН».

