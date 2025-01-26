Литературовед: Дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании

Дуэль поэта Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым прошла по правилам и не требует нового расследования. Об этом сообщил РИА Новости литературовед Егор Сартаков.

Депутат Бурляев попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Сартаков напомнил, что в годы жизни поэта дуэльный кодекс соблюдался очень строго и если бы у секундантов возникли даже малейшие подозрения, что дуэль проходит не по правилам, они бы вмешались. Также есть письменные свидетельства о том, что эта дуэль прошла по правилам, отметил литературовед.

Лермонтов был убит на дуэли с Мартыновым вблизи Пятигорска 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года.

Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев сообщил, что направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели Лермонтова. Как сообщил НСН криминалист Михаил Игнатов, возобновлять расследование гибели Михаила Лермонтова нецелесообразно, так как никаких новых деталей выяснить не получится.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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