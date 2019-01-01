«Не пудрите мозги гендерным равенством». Онищенко о половом разделении при приёме в пермскую гимназию
Родители учеников гимназии №4 имени братьев Каменских в Перми пожаловались на разные проходные баллы для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс. Однако в департаменте образования Перми заявили РИА Новости, что решение принято в соответствии с действующим в учебном заведении локальным актом. Как пояснила директор гимназии Татьяна Дьякова, у мальчишек всегда меньше прилежания, однако в будущем они становятся лидерами и управляют страной. А девочки по итогам обучения всегда получают высокие результаты.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в эфире НСН, что не видит ничего плохого в таком подходе.
«Просто в гимназии учли сложившуюся ситуацию. Это логично, если речь идёт о пубертатном возрасте, поскольку с наступлением периода взросления девочки начинают резко опережать мальчиков. Хотя в дальнейшем такая возрастная особенность выравнивается к 10 – 11 классу. Девочки действительно более прилежны в учёбе и дисциплинированы», - отметил Онищенко.
При этом, по словам собеседника НСН, надо обратить внимание на другую проблему – у нас перестали воспитывать мужчин.
«Есть тенденции, которые не могут не тревожить. 30-40-летний мужчина в мятых штанах и рубашке навыпуск – уже медицинский случай. Мы сейчас пудрим друг другу мозги гендерным равенством, понимая его в буквальном смысле слова – чуть ли, не сколько раз женщина отожмётся от пола. Безумные, на уровне шизофрении, запреты на Западе целовать руку даме или преподносить цветы. Даже комплимент женщине запрещён. Всё это придумали безумные тётки в начале прошлого века, у которых не сложилась личная жизнь, типа Клары Цеткин и Розы Люксембург. Слава богу, мы до этого пока не дошли», - констатировал Геннадий Онищенко.
Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, назвала различие в проходных баллах при приёме в первый класс «гендерной дискриминацией».
В то же время, в департаменте образования администрации Перми пояснили, что разделение касается только приёма на свободные места. По закреплённой за гимназией территории принимаются все дети без различия.
Ранее данное учебное заведение оказалось в центре скандала из-за волос школьницы. В октябре 2018 гола гимназия и ее директор были оштрафованы мировым судом на 50 и 30 тысяч рублей соответственно за незаконное отстранение от занятий ученицы, которая покрасила волосы в розовый цвет и пришла на уроки в одежде без эмблемы образовательного учреждения.
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