«Не пудрите мозги гендерным равенством». Онищенко о половом разделении при приёме в пермскую гимназию

Родители учеников гимназии №4 имени братьев Каменских в Перми пожаловались на разные проходные баллы для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс. Однако в департаменте образования Перми заявили РИА Новости, что решение принято в соответствии с действующим в учебном заведении локальным актом. Как пояснила директор гимназии Татьяна Дьякова, у мальчишек всегда меньше прилежания, однако в будущем они становятся лидерами и управляют страной. А девочки по итогам обучения всегда получают высокие результаты.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в эфире НСН, что не видит ничего плохого в таком подходе.

«Просто в гимназии учли сложившуюся ситуацию. Это логично, если речь идёт о пубертатном возрасте, поскольку с наступлением периода взросления девочки начинают резко опережать мальчиков. Хотя в дальнейшем такая возрастная особенность выравнивается к 10 – 11 классу. Девочки действительно более прилежны в учёбе и дисциплинированы», - отметил Онищенко.