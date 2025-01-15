«Лишние касания»: Авторизация через «Госуслуги» для покупки товаров 18+ снизит продажи
Некоторые маркетплейсы уже просят подтвердить возраст по паспорту, если покупатель забирает товар для взрослых на пункте выдачи или у курьера, заявил НСН Алексей Кременсков.
Будет гораздо удобнее и проще, если человек разово авторизуется на маркетплейсе через «Госуслуги» и в его профиле всегда будет видно, что ему есть 18 лет, чем ему каждый раз при покупке нужно будет подтверждать возраст через этот портал, так как это вызовет отток продаж. Об этом в беседе с НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Товары для взрослых собираются продавать на меркетплейсах по паспорту — купить взрослую «игрушку» можно будет, подтвердив свой возраст на «Госуслугах». Законопроект был разработан в ответ на обращения родителей. Сейчас дети могут попасть в раздел с товарами 18+ без ограничений. Автор инициативы сенатор Артем Шейкин заявил, что контроль через «Госуслуги» возраста покупателей товаров для взрослых позволит снизить риск случайного доступа детей к такой продукции. Кременсков поддержал инициативу, однако посчитал, что она вынудит пользователей делать лишние касания при покупке, что негативно скажется на продажах.
«Предложение хорошее, особенно если это товары, которые могут причинить вред человеку. Однако я думаю, что в этом случае уровень продаж значительно упадет, потому что большинство не захотят связывать свой профиль с «Госуслугами» для покупки подобных товаров. Мы же всегда стараемся минимизировать точки касания до покупки. Достаточно того, что сейчас на платформах реализована проверка возраста у покупателя, когда он забирает товар у курьера или на пункте выдачи. Wildberries уже точно так делает. Конечно, это под ответственность менеджера пункта выдачи, поэтому, наверное, есть случаи, когда товар 18+ могут выдать подросткам. Лучше, если они сделают другим способом - когда профиль на маркетплейсе нужно связать с «Госуслугами» и по твоему профилю будет автоматически видно, что тебе есть 18. Тогда ты всегда можешь заходить в такую категорию товаров и без каких-либо сложностей покупать их. Это проще, чем каждый раз, покупая товар, подтверждать, что тебе есть 18 лет», - пояснил он.
Говоря о том, как сейчас представлены товары для взрослых на маркетплейсах, Кременсков отметил, что есть существенные различия.
«На Wildberries все товары 18+ «заблюрены», а если проваливаешься в карточку товара, то нужно подтвердить свой возраст. На OZON это реализовано немного другим способом. Там, например, даже в карточке товара дополнительно «заблюрены» гениталии и их невозможно увидеть. Интимные товары покупают достаточно часто, и эта категория продается на маркетплейсах лучше, чем в интернет-магазинах или очно», - подытожил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что маркетплейсы, как и физические точки продаж, должны проверять возраст покупателя, если он хочет купить товар с возрастным ограничением, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двоих юношей задержали в Рыбинске за избиение пенсионера
- Мэр Нарвы не поддержала идею полностью закрыть границу с Россией
- В Госдуме назвали безопасные после разлива мазута места на Черном море
- Депутат Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными для отдыха после разлива мазута
- Среднесуточный экспорт нефти упал на 250 тысяч баррелей
- Джон Бон Джови анонсировал книгу «Bon Jovi: Forever»
- В Москве откроется фотовыставка о театре «У Никитских ворот»
- Два работника хлебозавода пострадали при стрельбе в Зеленограде
- Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января
- В России продали рекордные 18 тысяч новых электрокаров в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru