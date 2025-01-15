«Лишние касания»: Авторизация через «Госуслуги» для покупки товаров 18+ снизит продажи

Будет гораздо удобнее и проще, если человек разово авторизуется на маркетплейсе через «Госуслуги» и в его профиле всегда будет видно, что ему есть 18 лет, чем ему каждый раз при покупке нужно будет подтверждать возраст через этот портал, так как это вызовет отток продаж. Об этом в беседе с НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Товары для взрослых собираются продавать на меркетплейсах по паспорту — купить взрослую «игрушку» можно будет, подтвердив свой возраст на «Госуслугах». Законопроект был разработан в ответ на обращения родителей. Сейчас дети могут попасть в раздел с товарами 18+ без ограничений. Автор инициативы сенатор Артем Шейкин заявил, что контроль через «Госуслуги» возраста покупателей товаров для взрослых позволит снизить риск случайного доступа детей к такой продукции. Кременсков поддержал инициативу, однако посчитал, что она вынудит пользователей делать лишние касания при покупке, что негативно скажется на продажах.