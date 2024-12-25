В России запустили военный маркетплейс
Военный маркетплейс появился в России, его запустили партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения.
Как отметил глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин, военнослужащие смогут с помощью площадки приобретать комплектующие для производства беспилотников и других изделий непосредственно в зоне специальной военной операции. На маркетплейсе представлены «винты, рама, движки, система связи, все, что необходимо, чтобы собрать аппарат».
«Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются, и сторонний человек доступ туда получить не сможет... Финансовая инфраструктура Министерства обороны встроена в этот процесс», — подчеркнул Сидякин.
Площадку запустили впервые после тестов.
Ранее в Свердловской области предприниматель, потерявший бизнес после начала СВО, запустил производство FPV-дронов для нужд Минобороны, пишет Ura.ru.
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