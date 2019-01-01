Лишние деньги. Соловьёв о борьбе Британии с «фейками»
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал НСН, кому достанутся британские «антифейковые» миллионы.
Прaвительство Великобритaнии плaнирует выделить зa три годa £ 18млн (около $22.5 млн) нa поддержку незaвисимых СМИ в госудaрствaх Зaпaдных Бaлкaн и борьбу с фейковыми новостями в стрaнaх Восточной Европы, сообщaет бритaнский МИД.
Глaвa дипведомствa Джереми Хaнт считaет, что вaжно создaть условия для беспрепятственной рaботы журнaлистов. «Поскольку лишь у 10% нaселения мирa есть доступ к свободным СМИ, фейковые новости и дезинформaция продолжaют дестaбилизировaть общественность. Нa этой конференции моей целью будет договориться с коллегaми о том, кaк зaщитить свободу СМИ и кaкую цену должны зaплaтить те, кто ее нaрушaет», — скaзaл он в преддверии Глобaльной конференции по свободе прессы в Лондоне 10–11 июля.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв в эфире НСН ответил на вопрос, чем можно объяснить щедрое финансирование Британии борьбы с fake news.
«Наличием лишних денег. Это прекрасно, когда кто-то что-то выделяет. Мне всегда интересно, они потом смотрят, кому достались деньги? Как они потрачены? Это же самые важные вопросы. Пусть выделяют. Интересно узнать, сколько из этих денег выйдет за территорию Великобритании. Как правило, по своим же консультантам все и осядет», - заявил Соловьёв.
Он также добавил, что поддержка свободных СМИ на фоне отказа в участии в Глобальной конференция по свободе прессы в Лондоне RT и Sputnik является не более, чем игрой.
«Я считаю, что Британия прекрасно разбирается в том, как надо развивать независимые СМИ. Особенно ярко это проявилось, когда на конференцию по свободе СМИ они на всякий случай не пустили Russia Today (RT) и Sputnik .То есть, конечно, свобода есть, но не про вашу честь. Поэтому когда они выделяют деньги для развития свободных СМИ, не могли бы они столь любезно объяснить, какие же СМИ называются свободными! Если это СМИ, которые получают от них деньги, то они уже не очень свободны. Это, знаете, вечная игра в термины», - отметил телеведущий.
Напомним, Глобальная конференция по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom) должна состояться в британской столице 10-11 июля. Ее куратором является британский МИД. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян 5 июля в Twitter сообщила, что телеканалу отказали в аккредитации. Сегодня, 6 июля, аналогичное заявление сделало руководство информационного агентства Информационное агентство Sputnik .
Ранее глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с НСН рассказал о том, что у Эммануэля Макрона уже давно претензии к RT и Sputnik.
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