На МКАД в Москве столкнулись три машины

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне восьмого километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

Инцидент произошел в районе съезда №9.

«Движение в районе ДТП затруднено на 2 км. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

В ведомстве также указали, что на месте ДТП работают оперативные службы.

Ранее на внутренней стороне 3-го км МКАД столкнулись четыре машины, пострадал один человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

