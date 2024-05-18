На МКАД в Москве столкнулись три машины
18 мая 202409:43
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне восьмого километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.
Инцидент произошел в районе съезда №9.
«Движение в районе ДТП затруднено на 2 км. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.
В ведомстве также указали, что на месте ДТП работают оперативные службы.
Ранее на внутренней стороне 3-го км МКАД столкнулись четыре машины, пострадал один человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru