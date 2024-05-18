Cуд признал действия структуры IKEA в России безнравственными
В Московской области арбитражный суд признал действия российской структуры IKEA (ООО «Торг») в России безнравственными. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что ведомство призвало взыскать с этой организации 12,9 млрд рублей в пользу государства.
После того, как IKEA покинула Россию в 2022 году из-за начала СВО, товарные запасы, остававшиеся в стране, в ноябре того же года выкупил «Яндекс Маркет» в лице ООО «Маркет.Трейд».
При этом выяснилось, что средства от данной сделки были перечислены на счета Fami Limited в других странах, по поручению представителей «Торга». В свою очередь в ФНС такое действие было расценено как «сделка, заведомо противоречащая основам правопорядка или нравственности». В результате, согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ, суд признал ее ничтожной.
В январе 2024 года ФНС России был подан иск об оспаривании сделки по перечислению почти 13 млрд рублей в пользу аффилированной с ООО «Торг» ирландской компании Fami Limited. 25 апреля иск удовлетворили.
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