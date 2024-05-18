Кирби: США обеспокоены развитием отношений России и Китая
В США обеспокоены развитием отношений между Россией и Китаем. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он подчеркнул, что в Вашингтоне продолжают внимательно следить за этим в особенности на фоне недавнего визита российского лидера в КНР.
С 16 по 17 мая президент Владимир Путин посетил Китай, где провел переговоры на высшем государственном уровне и подписал целый пакет документов о сотрудничестве между двумя странами. Это первая зарубежная поездка главы государства после его переизбрания и официального вступления в должность в этом году.
Ранее в Госдепе США пригрозили Китаю «дополнительными мерами» из-за поддержки РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru