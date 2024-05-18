Кирби: США обеспокоены развитием отношений России и Китая

В США обеспокоены развитием отношений между Россией и Китаем. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне продолжают внимательно следить за этим в особенности на фоне недавнего визита российского лидера в КНР.