Россия намерена увеличить квоту на сахар для Казахстана на 100 тысяч тонн
Россия в преддверии летнего пика потребления планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики.
Стороны достигли соответствующего соглашения на встрече в Казани под председательством вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и замглавы правительства России Алексея Оверчука.
Как напомнили в пресс-службе, в мае кабмин РФ временно запретил вывоз сахара, меры будут действовать до 31 августа. При этом для Казахстана предусмотрен объем в 120 тысяч тонн продукции.
«Несмотря на достаточный объем запасов на складах... в преддверии лета — пикового сезона потребления сахара — казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара еще на 100 тыс. тонн. Предварительное согласие получено», — отметили в кабинете министров.
Далее этот вопрос обсудят на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 29 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru