Россия намерена увеличить квоту на сахар для Казахстана на 100 тысяч тонн

Стороны достигли соответствующего соглашения на встрече в Казани под председательством вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и замглавы правительства России Алексея Оверчука.

Как напомнили в пресс-службе, в мае кабмин РФ временно запретил вывоз сахара, меры будут действовать до 31 августа. При этом для Казахстана предусмотрен объем в 120 тысяч тонн продукции.

«Несмотря на достаточный объем запасов на складах... в преддверии лета — пикового сезона потребления сахара — казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара еще на 100 тыс. тонн. Предварительное согласие получено», — отметили в кабинете министров.

Далее этот вопрос обсудят на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 29 мая.

