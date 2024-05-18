Певица Анна Нетребко анонсировала выступления в Берлинской опере

Как отметила Нетребко, она примет участие в двух операх композитора Джузеппе Верди.

«Уже в сентябре я вернусь в новую постановку оперы "Набукко". А также в мае исполню "Трубадура"!» — указала певица.

Между тем концерт Анны Нетребко в Швейцарии отменили из-за предстоящей мирной конференции по Украине. Выступление оперной певицы было запланировано на 1 июля и должно было состояться в Люцерне.

