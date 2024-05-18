Певица Анна Нетребко анонсировала выступления в Берлинской опере
18 мая 202408:56
Оперная певица Анна Нетребко вернется на европейскую сцену и выступит в Берлинской государственной опере. Об этом народная артистка России сообщила в соцсетях.
Как отметила Нетребко, она примет участие в двух операх композитора Джузеппе Верди.
«Уже в сентябре я вернусь в новую постановку оперы "Набукко". А также в мае исполню "Трубадура"!» — указала певица.
Между тем концерт Анны Нетребко в Швейцарии отменили из-за предстоящей мирной конференции по Украине. Выступление оперной певицы было запланировано на 1 июля и должно было состояться в Люцерне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru