Зеленский назвал преимуществом РФ ограничения Запада на удары по ее территории

Наложенные Западом ограничения на использование поставленного им Украине оружия для ударов по российской территории дали Москве большое преимущество в конфликте с Киевом. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», - подчеркнул он.