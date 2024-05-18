Зеленский назвал преимуществом РФ ограничения Запада на удары по ее территории
18 мая 202410:50
Наложенные Западом ограничения на использование поставленного им Украине оружия для ударов по российской территории дали Москве большое преимущество в конфликте с Киевом. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», - подчеркнул он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский назвал преимуществом РФ ограничения Запада на удары по ее территории
- Кирби: США обеспокоены развитием отношений России и Китая
- Cуд признал действия структуры IKEA в России безнравственными
- Из Харьковской области эвакуировали около 10 тысяч человек
- На МКАД в Москве столкнулись три машины
- Зеленский отклонил призыв Макрона к олимпийскому перемирию
- Россия намерена увеличить квоту на сахар для Казахстана на 100 тысяч тонн
- Певица Анна Нетребко анонсировала выступления в Берлинской опере
- Глава МАГАТЭ заявил, что планирует в мае посетить Россию
- Над территорией Крыма сбили беспилотник
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru