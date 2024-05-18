Зеленский назвал преимуществом РФ ограничения Запада на удары по ее территории

Наложенные Западом ограничения на использование поставленного им Украине оружия для ударов по российской территории дали Москве большое преимущество в конфликте с Киевом. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», - подчеркнул он.

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Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам ВСУ по территории России, сообщает RT.

До этого Владимир Зеленский также выразил сомнения по поводу перемирия с Россией на время Олимпиады в Париже, передает Ura.ru.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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