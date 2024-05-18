Глава МАГАТЭ заявил, что планирует в мае посетить Россию
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в мае. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Гросси допустил, что прибудет в РФ ближе к концу месяца.
«И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров», — указал глава МАГАТЭ, добавив, что может приехать с визитом в Калининград.
Кроме того, Гросси рассказал, что планирует обсудить с российской стороной ситуацию с безопасностью Запорожской атомной электростанции и касающиеся топлива и самой АЭС вопросы. По его словам главы МАГАТЭ, скорее всего, Россию в ходе этих переговоров будет представлять глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МАГАТЭ заявил, что планирует в мае посетить Россию
- Над территорией Крыма сбили беспилотник
- В Сбербанке предложили расширить пилот по исламскому банкингу
- СМИ: Киев попросил разрешить использовать американское оружие для ударов по РФ
- Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Полтавской области
- Трамп пообещал создать в США «Железный купол»
- В Бурятии загорелся мусорный полигон
- СМИ: США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники
- Трамп объяснил начало конфликта на Украине «глупыми людьми» у власти в США
- Минобороны сообщило об уничтожении отделения ВСУ под Вербовым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru