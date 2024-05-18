Глава МАГАТЭ заявил, что планирует в мае посетить Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в мае. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

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Гросси допустил, что прибудет в РФ ближе к концу месяца.

«И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров», — указал глава МАГАТЭ, добавив, что может приехать с визитом в Калининград.

Кроме того, Гросси рассказал, что планирует обсудить с российской стороной ситуацию с безопасностью Запорожской атомной электростанции и касающиеся топлива и самой АЭС вопросы. По его словам главы МАГАТЭ, скорее всего, Россию в ходе этих переговоров будет представлять глава «Росатома» Алексей Лихачев.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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