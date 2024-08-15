«Беседа необходима!»: Отказы школ в принятии детей в 10 класс назвали недопустимыми

«Вряд ли это какие-то официальные отказы, скорее всего, уговаривают детей и стращают родителей. Это связано с тем, что администрация школы обеспокоена сдачей ЕГЭ, так как работа школ зависит в том числе от рейтингов. Если ребенок пишет заявление, и есть свободные места в классе, и он приписан к этой территории, то ему не могут отказать в получении образования в десятом классе. Возможно, есть нюансы, связанные с профильными школами. Я как учитель наблюдаю, что да, в некоторых ситуациях пытаются создать какие-то препятствия, чтобы дети не попали в школу, и потом дети сами отказываются идти в эти классы», - рассказал он.

Однако он заявил, что школа имеет право провести информативную беседу, чтобы честно рассказать ученику, что его ждет в обучении, как и ученик имеет право на получение такой информации.

«Если это просто разговор с учеником и видно, что он действительно слабый, у него были сложности с освоением программы до девятого класса, он плохо сдал ОГЭ, то тогда администрация школы имеет право встретиться с ним или его родителями и объяснить, что ребенку будет сложно учиться. Отказать – не имеют права. Если не принимают заявление, то это, конечно, нарушение закона. А разговор, это даже право ученика узнать полную информацию, и обязанность школ», - пояснил собеседник НСН.