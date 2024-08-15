«Беседа необходима!»: Отказы школ в принятии детей в 10 класс назвали недопустимыми
Школы боятся за свои рейтинги, они зависят от результатов ЕГЭ, поэтому такую систему необходимо пересмотреть, заявил НСН учитель Дмитрий Казаков.
Школа может провести с потенциальным учеником предварительную беседу и проинформировать его о будущем обучении, это ее обязанность и право самого ученика, но отказывать в принятии ребенка в класс – не имеют права. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Генпрокуратура сообщила о многочисленных случаях отказа девятиклассникам в переходе в десятый класс, несмотря на хорошие оценки. Проверки показали, что в ряде регионов, в том числе Краснодарском крае и Оренбургской области, местные органы власти и руководство школ, вопреки закону и желанию детей, отказывают девятиклассникам в зачислении в десятый класс. Школы объясняли свои действия тем, что дальше обучение проводится только в профильных классах, в которые берут лучших. Казаков подтвердил, что такие ситуации случаются, и это связано, в первую очередь, со страхом школ за свои рейтинги.
«Вряд ли это какие-то официальные отказы, скорее всего, уговаривают детей и стращают родителей. Это связано с тем, что администрация школы обеспокоена сдачей ЕГЭ, так как работа школ зависит в том числе от рейтингов. Если ребенок пишет заявление, и есть свободные места в классе, и он приписан к этой территории, то ему не могут отказать в получении образования в десятом классе. Возможно, есть нюансы, связанные с профильными школами. Я как учитель наблюдаю, что да, в некоторых ситуациях пытаются создать какие-то препятствия, чтобы дети не попали в школу, и потом дети сами отказываются идти в эти классы», - рассказал он.
Однако он заявил, что школа имеет право провести информативную беседу, чтобы честно рассказать ученику, что его ждет в обучении, как и ученик имеет право на получение такой информации.
«Если это просто разговор с учеником и видно, что он действительно слабый, у него были сложности с освоением программы до девятого класса, он плохо сдал ОГЭ, то тогда администрация школы имеет право встретиться с ним или его родителями и объяснить, что ребенку будет сложно учиться. Отказать – не имеют права. Если не принимают заявление, то это, конечно, нарушение закона. А разговор, это даже право ученика узнать полную информацию, и обязанность школ», - пояснил собеседник НСН.
Родителям и детям, кто столкнулся с подобным препятствием, Казаков посоветовал подавать заявление на прием в школу через официальные сервисы, а в крайних случаях – писать в прокуратуру.
«Сейчас во всех регионах уже через Госуслуги или Мои документы можно записаться в школу. Если и так не получается, то нужно писать заявление на имя директора школы с просьбой принять ребенка, директор обязан ответить. Законных способов достучаться много. Если что – сразу обращайтесь в прокуратуру. Если говорить глобально, как исправить подобные ситуации, – нужно отменить все рейтинги у школ. И чтобы результаты ЕГЭ не отражались на состоянии школы», - подытожил он.
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