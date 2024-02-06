«Лишимся овощей!»: Онищенко поддержал запрет на ввоз бананов из Эквадора
Геннадий Онищенко заявил в эфире НСН, что распространение мухи-горбатки может негативно сказаться на выращивании культур в России.
Поставки небезопасных бананов из Эквадора могут лишить россиян овощей из-за распространения в стране многоядной мухи-горбатки, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН.
Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность поставками небезопасных бананов из Эквадора. Отмечается, что в эквадорских бананах выявили многоядную муху-горбатку. Ведомство обратилось в министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора с просьбой приостановить поставки продукции от пяти экспортеров. Ограничения затронули более 30% поставок в Россию.
«Это санитарный контроль, контроль за растениями. Здесь прямой угрозы здоровью людей нет, но это не значит, что Россельхознадзор неправильно поступил. Если это будет завезено на нашу территорию и найдет распространение, то мы можем остаться без многих культур, которые имеют пищевую ценность для нас. Поэтому в данном случае косвенное воздействие на человека вполне реально, так как мы можем остаться без овощей. Я без всяких оговорок поддерживаю эту позицию. Это еще и серьезный элемент биологической безопасности нашей страны», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что Эквадор может понести убытки в размере $754 млн из-за запрета на ввоз в Россию гвоздик и бананов. Отмечается, что с января по ноябрь 2023 года Эквадор поставил в Россию бананы на общую сумму в $690 млн ($63 млн в месяц, $753,5 млн в год). При этом в Россию попадает каждый пятый банан, произрастающий в стране, передает «Радиоточка НСН».
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