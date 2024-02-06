«Лишимся овощей!»: Онищенко поддержал запрет на ввоз бананов из Эквадора

«Это санитарный контроль, контроль за растениями. Здесь прямой угрозы здоровью людей нет, но это не значит, что Россельхознадзор неправильно поступил. Если это будет завезено на нашу территорию и найдет распространение, то мы можем остаться без многих культур, которые имеют пищевую ценность для нас. Поэтому в данном случае косвенное воздействие на человека вполне реально, так как мы можем остаться без овощей. Я без всяких оговорок поддерживаю эту позицию. Это еще и серьезный элемент биологической безопасности нашей страны», - объяснил он.

Ранее сообщалось, что Эквадор может понести убытки в размере $754 млн из-за запрета на ввоз в Россию гвоздик и бананов. Отмечается, что с января по ноябрь 2023 года Эквадор поставил в Россию бананы на общую сумму в $690 млн ($63 млн в месяц, $753,5 млн в год). При этом в Россию попадает каждый пятый банан, произрастающий в стране, передает «Радиоточка НСН».

