Россельхознадзор заявил о поставках небезопасных бананов из Эквадора

Россельхознадзор выразил обеспокоенность поставками небезопасных бананов из Эквадора, сообщила 2 февраля пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что в эквадорских бананах выявили многоядную муху-горбатку. Ведомство обратилось в министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора с просьбой приостановить поставки продукции от пяти экспортеров.

В случае непринятия Эквадором указанных мер Россельхознадзор предупредил о введении дополнительных ограничительных мер в отношении импорта эквадорских бананов.

На этой неделе Эквадор подтвердил намерение передать США старую российскую военную технику. Президент страны Даниэль Нобоа заверил, что республика не собирается разрывать отношения с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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