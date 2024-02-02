Россельхознадзор заявил о поставках небезопасных бананов из Эквадора
Россельхознадзор выразил обеспокоенность поставками небезопасных бананов из Эквадора, сообщила 2 февраля пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в эквадорских бананах выявили многоядную муху-горбатку. Ведомство обратилось в министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора с просьбой приостановить поставки продукции от пяти экспортеров.
В случае непринятия Эквадором указанных мер Россельхознадзор предупредил о введении дополнительных ограничительных мер в отношении импорта эквадорских бананов.
На этой неделе Эквадор подтвердил намерение передать США старую российскую военную технику. Президент страны Даниэль Нобоа заверил, что республика не собирается разрывать отношения с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru