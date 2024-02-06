Россельхознадзор: Индия начала поставлять бананы в Россию
Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Как напомнили в ведомстве, 2 февраля российская сторона и представители индийского Управления защиты, карантина и хранения растений по видеосвязи обсудили вопросы, связанные с поставками фруктов в РФ. Ведомство Индии выразило заинтересованность в расширении ассортимента поставок на российский рынок бананов, манго, ананасов, папайи и гуавы.
«Вопрос доступа индийских фруктов, в частности бананов, прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет. Индийские коллеги отметили, что итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года», — указали в Россельхознадзоре.
Следующая поставка фруктов запланирована до конца февраля, в дальнейшем объемы экспорта бананов будут наращивать.
Ранее эксперт Центра политических технологий Никита Масленников предупредил о возможном росте цен на бананы на фоне беспорядков в Эквадоре. Экономист пояснил, что республика поставляет в Россию более 90% фруктов, пишет «Свободная пресса».
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