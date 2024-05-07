Продюсер Балдин: Лишение иноагентов монетизации не коснется их соавторов
Российское авторское общество собирает отчисления только от публичных выступлений, стриминги — совсем иной вид прав, сказал НСН Сергей Балдин.
Как правило, музыкальные произведения создаются в соавторстве, лишение отчислений коснется только иноагентов, соавторы получат причитающуюся им долю. Об этом НСН заявил генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что рабочая группа депутатов Госдумы во главе с Ириной Яровой обсуждает законопроект, который лишит уехавших из России иноагентов отчислений от монетизации их контента, размещенного на стриминговых и цифровых платформах. Предлагается создавать спецсчета, где деньги будут храниться до возвращения иноагента в Россию. Балдин отметил, что выплаты не будут получать только иноагенты, соавторов произведений это не коснется.
«Как я понимаю, выплаты не будет получать только иноагент, а второй соавтор будет получать. Если мы говорим о музыке, то наиболее распространенный вариант — когда есть автор музыки и автор слов, немало и таких случаев, когда один человек является автором музыки и слов, чтобы было больше двух авторов — достаточно редкий вариант. За рубежом по-другому устроен подход к авторству — в соавторы входят еще и аранжировщики, по 10-15 имен может быть в авторстве на одно музыкальное произведение», — сказал Балдин.
Собеседник НСН добавил, что отчисления собирает не только Российское авторское общество (РАО).
«РАО собирает отчисления от публичных выступлений — это только один из видов прав. Авторские права собирают и издательства. Стриминги — это другой вид прав», — подытожил он.
Ранее в Институте русского языка имени Пушкина студентам рекомендовали «придерживаться изучения творчества тех авторов, которые не проявили себя в антироссийской позиции».
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