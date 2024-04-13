В Институте Пушкина рекомендовали студентам не изучать писателей-иноагентов

По ее словам, образовательная программа не изменилась и не будет меняться, потому что студенты в основном изучают классику. Трухановская рассказала, что на занятиях могут обсуждаться произведения современных авторов, в том числе иноагентов, но это будет носить характер дискуссии.

Трухановская уточнила, что рекомендации насчет произведений иноагентов касаются дипломов и аспирантских диссертаций. Однако политические решения не носят характер отмены творчества.

Ранее маркетплейс «Мегамаркет» заявил об изъятии из продажи ряда книг, в том числе произведений Федора Достоевского, Оскара Уайльда, Харуки Мураками, в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что работам классиков ничто не угрожает. По словам парламентария, интернет-магазины, в том числе «Мегамаркет», «не удаляли и не собираются удалять» такие книги из продажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

