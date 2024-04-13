В Институте Пушкина рекомендовали студентам не изучать писателей-иноагентов
В Институте русского языка имени Пушкина студентам рекомендовали «придерживаться изучения творчества тех авторов, которые не проявили себя в антироссийской позиции». Об этом заявила ректор вуза Наталья Трухановская в беседе с РБК.
По ее словам, образовательная программа не изменилась и не будет меняться, потому что студенты в основном изучают классику. Трухановская рассказала, что на занятиях могут обсуждаться произведения современных авторов, в том числе иноагентов, но это будет носить характер дискуссии.
Трухановская уточнила, что рекомендации насчет произведений иноагентов касаются дипломов и аспирантских диссертаций. Однако политические решения не носят характер отмены творчества.
Ранее маркетплейс «Мегамаркет» заявил об изъятии из продажи ряда книг, в том числе произведений Федора Достоевского, Оскара Уайльда, Харуки Мураками, в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что работам классиков ничто не угрожает. По словам парламентария, интернет-магазины, в том числе «Мегамаркет», «не удаляли и не собираются удалять» такие книги из продажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Институте Пушкина рекомендовали студентам не изучать писателей-иноагентов
- Экс-менеджер Guns N’ Roses назвал Джонни Деппа «худшим гитаристом в своей жизни»
- В России цены на покупку загородной недвижимости за год выросли на 30%
- Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 1185 см
- Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей бесплатно через СБП с 1 мая
- ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег реки Иордан
- Джон Бон Джови выкупил свою первую гитару и написал на ней трек
- Бойцы ВСУ сдалась в плен российским военным на авдеевском направлении
- СМИ: Во Владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание регионального правительства
- Девять человек пострадали в результате ракетного удара по заводу в Луганске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru