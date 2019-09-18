В освобождении банкротов от штрафов ГИБДД нашли беспомощность государства
Экономист Михаил Делягин рассказал НСН, кто чаще всего пользуется процедурой личного банкротства.
Россияне смогут не платить штрафы ГИБДД после прохождения процедуры личного банкротства. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, согласно которой гражданам, прошедшим процедуры личного банкротства, обнулят долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам. Об этом «Российской газете» рассказал председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев. По его словам, процедура банкротства физических лиц специально введена для того, чтобы люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию, смогли избавиться от долговой петли.
В эфире НСН экономист Михаил Делягин заявил, что таким образом государство расписывается в своей беспомощности перед обеспеченными людьми, которые используют процедуру личного банкротства для уклонения от уплаты налогов.
«Банкротство физлиц — это способ, как правило, для богатых мошенников уклониться от выплаты налогов, а для нормальных людей банкротство недостижимо просто в силу дороговизны процедуры. Скорее всего, это просто демонстрация государственной беспомощности, потому что оно и так не в состоянии заставить платить, а здесь оно просто расписывается, что “ладно, черт с вами, я не могу ничего с вами сделать, значит, ничего делать и не буду”. Нельзя сказать, что это поощрение. Просто государство признает свою беспомощность. Если я позволяю богатым, по крайней мере, сильно обеспеченным людям не платить долги, логично, что это распространяется и на их долги передо мной тоже», — пояснил собеседник агентства.
Стоит отметить, что за год в России по данным Судебного департамента были признаны банкротами 41,8 тысячи граждан. После всех процедур с банкротов было списано 153,7 миллиарда долговых рублей.
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