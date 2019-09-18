В освобождении банкротов от штрафов ГИБДД нашли беспомощность государства

«Банкротство физлиц — это способ, как правило, для богатых мошенников уклониться от выплаты налогов, а для нормальных людей банкротство недостижимо просто в силу дороговизны процедуры. Скорее всего, это просто демонстрация государственной беспомощности, потому что оно и так не в состоянии заставить платить, а здесь оно просто расписывается, что “ладно, черт с вами, я не могу ничего с вами сделать, значит, ничего делать и не буду”. Нельзя сказать, что это поощрение. Просто государство признает свою беспомощность. Если я позволяю богатым, по крайней мере, сильно обеспеченным людям не платить долги, логично, что это распространяется и на их долги передо мной тоже», — пояснил собеседник агентства.

Стоит отметить, что за год в России по данным Судебного департамента были признаны банкротами 41,8 тысячи граждан. После всех процедур с банкротов было списано 153,7 миллиарда долговых рублей.

