Россиянам объяснили, как не платить штрафы ГИБДД и налоги

Некоторые граждане России смогут не платить штрафы ГИБДД. Речь идёт о прошедших процедуру личного банкротства, им обнулят долги не только по штрафам, но и по налогам. Об этом рассказал «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев. По его словам, проект документа уже рассмотрела комиссия кабинета министров по законопроектной деятельности.

Как подчеркнул Груздев, процедура банкротства физических лиц специально введена для того, чтобы люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию, смогли избавиться от долговой петли. При этом, такая процедура предполагает достаточно жесткий аудит имущественного состояния гражданина, отмечает Ura.ru.

За год в России уже признали банкротами около 412 тысяч человек. Принято решение освободить их от долгов на общую сумму почти в 154 миллиарда рублей. Как уточняет Газета.ру, такая мера закреплена в поправках в Бюджетный кодекс.

