Правительство обозначило критерии отбора подлежащих мобилизации граждан
Мобилизации подлежат россияне, пребывающие в запасе Вооруженных сил России. В первую очередь будут призывать рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших офицеров до 55 лет. Также уточняется, что предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава составляет 50 лет, для младших офицеров — 60 лет, старших офицеров — 65 лет. Об этом сообщил госпортал «Объясняем.рф».
В рамках частичной мобилизации призовут лиц с необходимыми военно-учетными специальностями, такими, как мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
По данным «Объясняем.рф», призыву подлежат только граждане, годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья. Таковыми считаются лица с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограничено годен» (В).
Ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации россиянам, воспитывающим трех и более детей младше 18 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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