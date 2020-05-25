Липецкие власти объяснились за слитую в сеть запись о цифрах по COVID-19

Дискуссия на заседании оперативного штаба Липецкой области, аудиозапись которой появилась в сети, была посвящена ошибкам в данных о числе взятых тестов на коронавирус, а не числу инфицированных. С таким комментарием выступила пресс-служба правительства региона.

Ранее некоторые популярные Telegram-каналы распространили аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует внимательно оформлять отчетность, которая поступает в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).