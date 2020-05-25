Липецкие власти объяснились за слитую в сеть запись о цифрах по COVID-19
Дискуссия на заседании оперативного штаба Липецкой области, аудиозапись которой появилась в сети, была посвящена ошибкам в данных о числе взятых тестов на коронавирус, а не числу инфицированных. С таким комментарием выступила пресс-служба правительства региона.
Ранее некоторые популярные Telegram-каналы распространили аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует внимательно оформлять отчетность, которая поступает в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
«Что, сложно поменять данные, которые соответствуют факту?» - звучит вопрос главы региона на аудиозаписи.
Как пояснили в пресс-службе, на заседании штаба обсуждалось, что в статистике ИЦК отражено меньшее количество тестов, чем на самом деле проводится в Липецкой области. Речь шла конкретно об одной лаборатории.
Отмечается также, что регион до этого уже сталкивался с ошибками в статистике по коронавирусу. Например, 28 апреля в число скончавшихся ошибочно были внесены два человека.
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