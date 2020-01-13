Губернаторов попросят на выход

Руководителей по меньшей мере четырех российских регионов ждет в ближайшее время замена. В сентябре наступившего года в 16 субъектах должны состояться выборы губернаторов, и перед ними некоторые главы регионов могут быть отправлены в отставку. В качестве таковых называются губернаторы Архангельской области Игорь Орлов, Чувашии Михаил Игнатьев, Камчатского края Владимир Илюхин, Калужской области Анатолий Артамонов. Первым кандидатом на уход с должности глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет архангельского губернатора Орлова. Как напоминает «Коммерсантъ», с апреля 2019 в регионе проходили протесты против строительства экотехнопарка «Шиес». Акции собрали десятки тысяч местных жителей.

К некоторым из названных руководителей регионов сколько-нибудь значимых претензий нет, и уйдут они отнюдь не в небытие. Так, например, еще в декабре сообщалось о вероятном трудоустройстве калужского губернатора. Полномочия Анатолия Артамонова, который возглавляет область аж с 2000-го года, истекают в 2020. Выдвигаться на новый срок он не будет. Как писал РБК, после отставки он перейдет в Совет Федерации.

Едва ли не самой громкой губернаторской отставкой минувшего года стала замена руководителя Иркутской области. Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, по мнению многих провалившего работы по ликвидации последствий летнего наводнения, а вместо него назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего пост замминистра МЧС. Во время одного из своих приездов в Иркутскую область после наводнения Владимир Путин устроил руководству региона настоящий разнос, убедившись, что в районах бедствия царила полная неразбериха почти через месяц после удара стихии.

Если вопрос о ротациях в Чувашии, Камчатском крае, Калужской области называется почти предрешенным, то интрига относительно ряда других регионов по-прежнему сохраняется. В их числе эксперты питерского фонда отмечают Костромскую, Пензенскую и Тамбовскую области: сигналы вокруг их руководителей разноречивы, а слабое присутствие территорий в повестке и скромное место в экономике облегчают принятие любого решения – как по сохранению в должности, так и по замене, - говорится в докладе.

По сообщениям, для ряда регионов уже найдены новые потенциальные руководители. Ближайшие перестановки в губернаторском корпусе можно ожидать в конце февраля.

