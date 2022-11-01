Липецкая область вошла в топ-3 регионов по отдыху на ноябрьские праздники

В сообщении говорится, что лидерами рейтинга стали Москва и Московская область. Липецкая область заняла почётное третье место, а Владимирская и Рязанская области замкнули ТОП-5.

В ведомстве добавили, что средняя стоимость санаторного отдыха - 9740 рублей в сутки за двух человек, включая проживание, питание и лечебные процедуры.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева заявила, что первая рабочая неделя ноября будет короткой, так как государственный праздник, коим является День народного единства, выпадает на пятницу, 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

