Липецкая область вошла в топ-3 регионов по отдыху на ноябрьские праздники

Липецкая область вошла в ТОП-3 самых популярных регионов РФ по санаторному отдыху на ноябрьские праздники, сообщает пресс-служба регионального управления культуры и туризма.

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В сообщении говорится, что лидерами рейтинга стали Москва и Московская область. Липецкая область заняла почётное третье место, а Владимирская и Рязанская области замкнули ТОП-5.

В ведомстве добавили, что средняя стоимость санаторного отдыха - 9740 рублей в сутки за двух человек, включая проживание, питание и лечебные процедуры.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева заявила, что первая рабочая неделя ноября будет короткой, так как государственный праздник, коим является День народного единства, выпадает на пятницу, 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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