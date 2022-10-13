В Липецкой области высадили 10 тысяч деревьев
13 октября 202221:22
Десять тысяч деревьев высадили в Липецкой области в рамках акции «Сохраним лес». Об этом сообщают региональные СМИ.
Отмечается, что была засажена площадь в 2,1 га.
По данным прессы, область уже третий год принимает участие во всероссийской акции.
В управлении лесного хозяйства заявили, что в рамках лесовосстановительной кампании текущего года в регионе планируется высадить порядка 18 тысяч деревьев, в том числе дуб, липу, ель, рябину, каштан, берёзу и сосну.
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13 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru