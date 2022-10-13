В Липецкой области высадили 10 тысяч деревьев

Десять тысяч деревьев высадили в Липецкой области в рамках акции «Сохраним лес». Об этом сообщают региональные СМИ.

Отмечается, что была засажена площадь в 2,1 га.

По данным прессы, область уже третий год принимает участие во всероссийской акции.



В управлении лесного хозяйства заявили, что в рамках лесовосстановительной кампании текущего года в регионе планируется высадить порядка 18 тысяч деревьев, в том числе дуб, липу, ель, рябину, каштан, берёзу и сосну.





