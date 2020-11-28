Линда предложила новый вид корпоративов в условиях пандемии

Певица Линда в эфире НСН придумала новый вид вечеринок после новых рекомендаций ВОЗ.

ВОЗ рекомендовала россиянам отказаться от больших корпоративов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Певица Линда в эфире НСН предложила новый вид вечеринок в условиях пандемии.

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«В связи с таким решением, видимо, корпоративы будут работать навынос, или можно придумать новые варианты отдыха. Например, автовечеринки. В костюмах, допустим, оленей и с ужином прямо в машине», – сказала она.

Также Линда рассказала в эксклюзивном интервью НСН, что для нее значит празднование Нового года, отметив, что в этом году Деду Морозу следует научиться пользоваться Skype и Zoom.

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