Линда предложила новый вид корпоративов в условиях пандемии

«В связи с таким решением, видимо, корпоративы будут работать навынос, или можно придумать новые варианты отдыха. Например, автовечеринки. В костюмах, допустим, оленей и с ужином прямо в машине», – сказала она.

Также Линда рассказала в эксклюзивном интервью НСН, что для нее значит празднование Нового года, отметив, что в этом году Деду Морозу следует научиться пользоваться Skype и Zoom.

