Пресс-служба Деда Мороза раскрыла популярные новогодние желания россиян

Решить квартирный вопрос и погасить кредиты – наиболее часто встречающиеся новогодние пожелания россиян. Об этом рассказали в пресс-службе Деда Мороза в российской резиденции в Великом Устюге изданию «Подъём».

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Также взрослые люди просят Деда Мороза о бытовой технике, автомобилях, новой мебели и путешествиях. Из нематериальных желаний преобладают мечты о здоровье, счастье, любви и мире во всем мире.

По данным пресс-службы, в 2020 году на Почту Деда Мороза поступило почти 4 млн писем.

Согласно телефонному опросу сервиса «Экспресс-Опрос», большинство россиян в Новом году хотели бы получить «побольше денег». Только 8,4% мечтают о скорейшем окончании пандемии коронавируса.

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ФОТО: flickr.com // Ольга Мишина
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