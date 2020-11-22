Пресс-служба Деда Мороза раскрыла популярные новогодние желания россиян
Решить квартирный вопрос и погасить кредиты – наиболее часто встречающиеся новогодние пожелания россиян. Об этом рассказали в пресс-службе Деда Мороза в российской резиденции в Великом Устюге изданию «Подъём».
Также взрослые люди просят Деда Мороза о бытовой технике, автомобилях, новой мебели и путешествиях. Из нематериальных желаний преобладают мечты о здоровье, счастье, любви и мире во всем мире.
По данным пресс-службы, в 2020 году на Почту Деда Мороза поступило почти 4 млн писем.
Согласно телефонному опросу сервиса «Экспресс-Опрос», большинство россиян в Новом году хотели бы получить «побольше денег». Только 8,4% мечтают о скорейшем окончании пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru