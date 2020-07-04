Лимит скорости на платных трассах в России могут увеличить до 150 км/ч
О планах увеличить скоростной лимит до 150 км/ч заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Он рассказал, что это решение касается, в первую очередь, платных трасс М11 «Нева», М4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороги, сообщает ТАСС.
Петушенко рассказал журналистам, на каких еще трассах, кроме ЦКАД, могут увеличить допустимую скорость до 150 км/ч.
«М11 Москва — Санкт-Петербург и М4», — отметил Петушенко.
Глава «Автодора» считает, что Россия «имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал в эфире НСН, почему стране нужно повышение скоростного режима на магистралях.
«Единодушное мнение - убрать «кормушки» с дорог в виде знаков ремонта, ничем не мотивированного ограничения скорости, и даже более – повысить скоростной режим на федеральных трассах в связи с их категорийностью. Сейчас действующие ограничения были введены еще в 60-е годы, нужно пересматривать их. Наука говорит, что никакой одновременной корреляции между увеличением скорости и аварийностью не наблюдается», - отметил Лысаков.
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