Лимит скорости на платных трассах в России могут увеличить до 150 км/ч

О планах увеличить скоростной лимит до 150 км/ч заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Он рассказал, что это решение касается, в первую очередь, платных трасс М11 «Нева», М4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороги, сообщает ТАСС.

Петушенко рассказал журналистам, на каких еще трассах, кроме ЦКАД, могут увеличить допустимую скорость до 150 км/ч.

«М11 Москва — Санкт-Петербург и М4», — отметил Петушенко.

Глава «Автодора» считает, что Россия «имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал в эфире НСН, почему стране нужно повышение скоростного режима на магистралях.

«Единодушное мнение - убрать «кормушки» с дорог в виде знаков ремонта, ничем не мотивированного ограничения скорости, и даже более – повысить скоростной режим на федеральных трассах в связи с их категорийностью. Сейчас действующие ограничения были введены еще в 60-е годы, нужно пересматривать их. Наука говорит, что никакой одновременной корреляции между увеличением скорости и аварийностью не наблюдается», - отметил Лысаков.

