Госдума: Увеличение скорости до 130 км/ч к повышению аварийности не приведет

«Мы боремся за увеличение скоростного режима на федеральных трассах. Мы провели общественные слушания, в которых участвовали депутаты, эксперты, профессиональное сообщество, перевозчики. Единодушное мнение - убрать «кормушки» с дорог в виде знаков ремонта, ничем не мотивированного ограничения скорости, и даже более – повысить скоростной режим на федеральных трассах в связи с их категорийностью. Сейчас действующие ограничения были введены еще в 60-е годы, нужно пересматривать их. Но государство в них заинтересовано, потому что получает огромные деньги в виде штрафов. Мы сейчас готовим пакет поправок в законодательство. Наука говорит, что никакой одновременной корреляции между увеличением скорости и аварийностью не наблюдается», - отметил Лысаков.

Впервые в ГОСТе будут прописаны определенные условия для повышения скоростного лимита. Так, на дороге не должно быть очагов аварийности и глубокой колеи. Помимо этого в случае серьезной непогоды (снегопада или ливней) скорость должна ограничиваться. На дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой.



