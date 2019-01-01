Госдума: Увеличение скорости до 130 км/ч к повышению аварийности не приведет
Зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству в эфире НСН заявил, что искусственные ограничения скоростного режима, выгодные государственной казне, необходимо снять.
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час. Речь идет о платных участках на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Соответствующий проект подготовил научно-исследовательский институт Минтранса. Согласно документу, сейчас максимально разрешенная скорость на российских дорогах — 110 км/ч. Речь идет о лимите для легковых автомобилей и мотоциклов на автомагистралях.
Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что сейчас скоростной режим в России ограничивается необоснованно, а подтвержденной корреляции между повышением скорости и аварийностью до сих пор нет (слушайте аудио).
«Мы боремся за увеличение скоростного режима на федеральных трассах. Мы провели общественные слушания, в которых участвовали депутаты, эксперты, профессиональное сообщество, перевозчики. Единодушное мнение - убрать «кормушки» с дорог в виде знаков ремонта, ничем не мотивированного ограничения скорости, и даже более – повысить скоростной режим на федеральных трассах в связи с их категорийностью. Сейчас действующие ограничения были введены еще в 60-е годы, нужно пересматривать их. Но государство в них заинтересовано, потому что получает огромные деньги в виде штрафов. Мы сейчас готовим пакет поправок в законодательство. Наука говорит, что никакой одновременной корреляции между увеличением скорости и аварийностью не наблюдается», - отметил Лысаков.
Впервые в ГОСТе будут прописаны определенные условия для повышения скоростного лимита. Так, на дороге не должно быть очагов аварийности и глубокой колеи. Помимо этого в случае серьезной непогоды (снегопада или ливней) скорость должна ограничиваться. На дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой.
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