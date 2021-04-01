«Кривая линия» нашла хозяина «разбитого» участка федеральной трассы

Новый этап поисков хозяина брошенной на произвол судьбы участка дороги в окрестностях столичного аэропорта «Домодедово» позволил сузить круг тех, кто должен нести ответственность за его содержание.

Как мы уже писали, в проект «Кривая линия НСН » обратились жители села Сельвачёво Московской области с жалобой на состояние части дороги протяженностью три с половиной километра, которая соединяет аэропорты «Домодедово» и «Жуковский», а также является единственным путем для местных жителей в столицу.

Муниципальное учреждение «Раменские автомобильные дороги» в ноябре 2020 года признало дорогу «бесхозяйной» и посоветовало местным жителям инициировать процесс постановки участка трассы на учет, написав заявление в Комитет управления имуществом городского округа Раменского.

В пресс-службе аэропорта «Домодедово» на запрос НСН ответили, что «участок дороги от федеральной трассы А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» в сторону Раменского муниципального района относится к автомобильным дорогам необщего пользования. Этот участок дороги используется для технологического проезда к объектам обеспечения деятельности аэропорта».

В телефонном разговоре с пресс-службой журналисту НСН посоветовали обратиться в городской округ Домодедово, так как дорога должна относиться к ним. Однако «Кривая линия» решила обратиться за разъяснениями в администрацию Губернатора Московской области.

На днях в НСН поступил ответ из Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В письме сообщается, что «указанный проезд не относится к автомобильным дорогам общего пользования и не включен в реестр муниципальных дорог округа Домодедово, а является технологическим проездом к объектам обеспечения жизнедеятельности аэропорта».

Но, самое главное, «земельные участки, в границах которого расположен вышеуказанный проезд, переданы в аренду ООО «Международный аэропорт «Домодедово» для эксплуатации аэропортовой инфраструктуры, в том числе взлетно-посадочной полосы» - информирует НСН заместитель министра Дмитрий Кузмин.

Получается, что участок трассы все-таки не бесхозный, а находится на балансе ООО «Международный аэропорт «Домодедово», который и должен нести бремя по его содержанию.

Теперь «Кривая линия» ожидает официального ответа от руководства аэропорта «Домодедово», к которому с аналогичным запросом обратилось также Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.