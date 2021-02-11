В Подмосковье «потеряли» 3,5 км федеральной трассы А-105

В проект «Кривая линия» обратились жители села Сельвачёво Московской области. Часть дороги протяженностью три с половиной километра, которая соединяет аэропорты «Домодедово» и «Жуковский», а так же является единственным путем для местных жителей в столицу, остался без хозяина. Прилегающая территория, по которой и проходит дорога, находится в ведении аэропорта «Домодедово», а сама дорога нигде не числится.

Муниципальное учреждение «Раменские автомобильные дороги» в ноябре 2020 года признало дорогу «бесхозяйной» и посоветовало местным жителям инициировать процесс постановки участка трассы на учет, написав заявление в Комитет управления имуществом городского округа Раменского.

В пресс-службе аэропорта «Домодедово» на запрос НСН ответили, что участок дороги от федеральной трассы А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» в сторону Раменского муниципального района относится к автомобильным дорогам необщего пользования. Этот участок дороги используется для технологического проезда к объектам обеспечения деятельности аэропорта.

В телефонном разговоре с пресс-службой журналисту НСН посоветовали обратиться в городской округ Домодедово, так как дорога должна относиться к ним. А заодно и спросить Росавиацию, не на этом ли месте планируется построить новую взлетную полосу. Какое отношение взлетная полоса имеет к участку федеральной трассы, непонятно.

А пока по этой дороге продолжают ездить машины как с тяжелой строительной техникой, так и «легковушки» местных жителей.

Участок трассы периодически латают сами жители села Сельвачёво, а в пиковые часы сотрудники аэропорта регулируют движение транспорта.

Из собранных на сегодня материалов, выходит, что у семи нянек дитя без глаза: дорога используется как аэропортом, так и местными жителями; Росавиация, возможно, на этом участке построит новую взлетную полосу, а может быть, и нет; «Раменские автомобильные дороги» признали, что за этот конкретный участок никто не отвечает.

