Ликвидатор Чернобыльской катастрофы оценил опасность экскурсий в Припять
Калман Цейкин заявил НСН, что экскурсии в Чернобыль обычно короткие и проводятся со средствами защиты.
Экскурсии в Чернобыль сегодня не могут быть опасны, соблюдаются все меры предостороженности. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ликвидатор, заслуженный эколог РФ, автор Записок из Чернобыльской зоны Калман Цейкин.
«Я думаю, что это не может быть опасно. Все-таки это кратковременно. Все, я думаю, одевают респираторы. Там как в Москве: идешь и на домах таблички. Например, в этом доме живет Иванов Петр, который не уехал из Чернобыля во время катастрофы», - рассказал он.
Напомним, что 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы, произошедшей в 1986 году. Эта трагедия изменила судьбы миллионов людей, повлияла на развитие атомной энергетики и стала важным уроком для всего мира.
Ранее Цейкин в пресс-центре НСН рассказал, что сейчас 4-ый энергоблок Чернобыльской АЭС закрыт новым саркофагом, однако реакция там все еще идет и будет продолжать идти много лет.
