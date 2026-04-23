Экскурсии в Чернобыль сегодня не могут быть опасны, соблюдаются все меры предостороженности. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ликвидатор, заслуженный эколог РФ, автор Записок из Чернобыльской зоны Калман Цейкин.

«Я думаю, что это не может быть опасно. Все-таки это кратковременно. Все, я думаю, одевают респираторы. Там как в Москве: идешь и на домах таблички. Например, в этом доме живет Иванов Петр, который не уехал из Чернобыля во время катастрофы», - рассказал он.