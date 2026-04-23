«Радиация все еще идет»: Что сейчас происходит на 4-ом энергоблоке ЧАЭС
Калман Цейкин раскрыл НСН, что над 4-ым энергоблоком ЧАЭС построили новый саркофаг за 2 млрд евро.
Сейчас 4-ый энергоблок Чернобыльской АЭС закрыт новым саркофагом, однако реакция там все еще идет и будет продолжать идти много лет. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ликвидатор, заслуженный эколог РФ, автор Записок из Чернобыльской зоны Калман Цейкин.
«Несколько лет назад предложили укрыть Чернобыльскую АЭС новым саркофагом. Конкурс выиграла Франция, было построено укрытие. Стоимость проекта около 2 млрд евро. Гарантийный срок службы – 100 лет. Его строили с двух сторон на рельсах и потом просто надвинули на очаг. Таким образом никто не облучился. Сейчас 4-ый блок защищен. Радиация идет постоянно, до сих пор. Это будет еще много лет. Период полураспада этого вещества 28 лет, а топлива туда было загружено 140 тонн. Так что реакция все еще идет», - рассказал он.
Напомним, что 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы, произошедшей в 1986 году. Эта трагедия изменила судьбы миллионов людей, повлияла на развитие атомной энергетики и стала важным уроком для всего мира.
Ранее оператор центрального зала четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Олег Генрих в пресс-центре НСН рассказал, что в ночь катастрофы на ЧАЭС выжившие сотрудники станции в первые минуты сами пытались ликвидировать последствия взрыва, бегали по рассыпному графиту, не понимая, что это.
Горячие новости
- Попадающим под увольнение россиянам посоветовали обращаться в Центр занятости
- В Сербии призвали Россию освободить страну от НАТО и ЕС
- «Радиация все еще идет»: Что сейчас происходит на 4-ом энергоблоке ЧАЭС
- Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций в против России
- «Промывали литрами»: Оператор Чернобыльской АЭС о ночи в больнице после взрыва
- Депутат Разворотнева объяснила дефицит жилья в четверти российских регионов
- «Бежали по графиту»: Как спасались сотрудники Чернобыльской АЭС в ночь катастрофы
- Политолог Вакаров объяснил цель визита принца Гарри в Киев
- Минцифры включило в «белый список» сайты «ЛизаАлерт», КХЛ и «Рувики»
- Адвокат Жорин заявил, что ОАЭ не выдаст России Дурова в рамках уголовного дела