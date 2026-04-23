Сейчас 4-ый энергоблок Чернобыльской АЭС закрыт новым саркофагом, однако реакция там все еще идет и будет продолжать идти много лет. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ликвидатор, заслуженный эколог РФ, автор Записок из Чернобыльской зоны Калман Цейкин.

«Несколько лет назад предложили укрыть Чернобыльскую АЭС новым саркофагом. Конкурс выиграла Франция, было построено укрытие. Стоимость проекта около 2 млрд евро. Гарантийный срок службы – 100 лет. Его строили с двух сторон на рельсах и потом просто надвинули на очаг. Таким образом никто не облучился. Сейчас 4-ый блок защищен. Радиация идет постоянно, до сих пор. Это будет еще много лет. Период полураспада этого вещества 28 лет, а топлива туда было загружено 140 тонн. Так что реакция все еще идет», - рассказал он.