Глава государства впервые заразился коронавирусом

Первый на Земле глава государства оказался заражён новым коронавирусом. Тест на COVID-19 дал положительный результат у президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщает местное издание Jornal o Dia. Анализы лидер страны сдал после того, как коронавирус выявили у одного из работников его пресс-службы.

Как отмечает Ura.ru, 7 марта Болсонару провёл переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Неясно, был ли тогда инфицирован лидер Бразилии, однако в Белом доме заявляли вскоре после встречи, что Трампу не требуется проходить тест на вирус.

Ранее коронавирусом заразились высокопоставленные чиновники из нескольких стран.

