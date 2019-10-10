Онищенко: Маленькая зарплата превращает врачей в грузчиков
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН посетовал на низкий уровень оплаты работников российской медицины.
Руководитель московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл зарплаты руководителей организации. В интервью газете «Известия» он заявил, что каждый из семи его заместителей получает 220 тысяч рублей в месяц, тогда как врачи – от 160 до 300 тысяч рублей, тогда как директор института – 180 тысяч рублей.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН развал неутешительным средний размер оплаты врачей по стране.
«По этой ситуации никаких официальных документов еще нет, все со слов журналистов, я не могу это комментировать. Вчера президент дал очень жесткие поручения по оплате труда врачей, и Медведев утвердил. Так что мы стоим на пороге того, что более жестко будет регламентироваться оплата труда руководителям медучереждений, заведующих отделений и так далее. Нет нехватки специалистов. Министерство здравоохранения готовит кадры. В структуре имеется 47 крупных медицинских вузов, которые готовят врачей всех профилей. Но мы не обеспечиваем их должным уровнем зарплаты и соответствующим соцпакетом. Многие даже не хотят работать по своей специальности. Размер зарплаты может самого одаренного врача вынудить пойти на вокзал разгружать вагоны. Оплата должна быть сообразна вкладу. А то закончат вуз, а диплом положат в рамочку. Нужно вводить систему специальной отработки. Мне в свое время нужно было три года отработать после вуза. Если меня выучило государство, то я должен, наверное, это сделать. Видимо, пора к этому возвращаться», - добавил он.
В конце сентября сотрудники НМИЦ выпустили видеообращение, в котором пожаловались на непрозрачное распределение зарплат и плохие санитарные условия, в которых приходится лечить детей. На данный момент известно, что руководство онкоцентра подписало четыре из пяти заявлений врачей-онкологов, которые заявили о своем увольнении.
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