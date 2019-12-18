«Лига защиты врачей» призвала медиков противостоять давлению работодателя
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» в эфире НСН рекомендовал не поддаваться угрозам и провокациям об увольнении по собственному желанию.
В гинекологическую столичную больницу №11 (филиал №2 городской клинической онкологической больницы №1) были вызваны сотрудники Росгвардии и полиции, которые выстроились с оружием в коридоре здания. По информации лидера профсоюза «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, звонок силовикам сделал главврач медучреждения Всеволод Галкин, пишет Лента.ру. Уточняется, что руководитель больницы вынуждает уволиться врачей под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения. Врачи в свою очередь записали видеообращение, в котором пожаловались на препятствия в осуществлении медицинской деятельности.
По версии «Лиги врачей», больницу хотят закрыть с целью строительства нового элитного жилого комплекса на ее месте. Некоторым из врачей даже предлагали деньги за увольнение по собственному желанию.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН настоятельно рекомендовал медперсоналу не соглашаться на увольнение по собственному желанию.
«Не знаю ситуацию конкретно по этой больнице, обращений ко мне [в организацию] пока не поступало. Но уволить врачей не так просто на самом деле – это целая процедура имеется. Поэтому ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации и уговоры об увольнении по собственному желанию. Обычно начинают угрожать, еще что-то предпринимать и, в конце концов, вынуждают уволиться по собственному желанию. В такой ситуации у них развязаны руки, а когда идет какое-то сопротивление, то гораздо сложнее что-либо сделать», - сказал Гальперин.
Департамент здравоохранения Москвы утверждает, что в учреждении планируется провести ремонт, а полное закрытие больницы не запланировано. При этом, часть сотрудников все-таки может быть уволена «по соглашению сторон» в связи с закрытием корпусов на реконструкцию.
Ежегодно врачи больницы оперируют в среднем пять тысяч женщин.
Ранее НСН сообщала, что из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ), были уволены врачи-трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко, где они занимались пересадкой почек маленьким детям. Увольнение специалиста спровоцировало настоящий скандал. Между тем, 28 ноября их восстановили с повышением. Однако, в процессе разбирательства в связи с невозможностью проводить операции умерла маленькая пациентка.
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