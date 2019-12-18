«Лига защиты врачей» призвала медиков противостоять давлению работодателя

В гинекологическую столичную больницу №11 (филиал №2 городской клинической онкологической больницы №1) были вызваны сотрудники Росгвардии и полиции, которые выстроились с оружием в коридоре здания. По информации лидера профсоюза «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, звонок силовикам сделал главврач медучреждения Всеволод Галкин, пишет Лента.ру. Уточняется, что руководитель больницы вынуждает уволиться врачей под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения. Врачи в свою очередь записали видеообращение, в котором пожаловались на препятствия в осуществлении медицинской деятельности.

По версии «Лиги врачей», больницу хотят закрыть с целью строительства нового элитного жилого комплекса на ее месте. Некоторым из врачей даже предлагали деньги за увольнение по собственному желанию.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН настоятельно рекомендовал медперсоналу не соглашаться на увольнение по собственному желанию.