В «Лиге защиты врачей» предсказали дальнейшие увольнения медработников

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Проклятие Гиппократа: Почему врачи бегут из больниц?»

Сначала врачи из Нижнего Тагила написали заявления об увольнении, оставив свои больницы без специалистов, затем их примеру последовали 12 медсестёр во Владимирской области. Вскоре во многих регионах России стали возникать подобные прецеденты.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал на пресс-конференции НСН, что в будущем ситуация может только усугубиться.

«Волны как таковой еще не было, это только самое начало. В будущем следует ожидать усиление аналогичных событий. В зависимости от того, какая будет реакция на это. Если врачи уходят с работы, значит, доведены до отчаяния. Официально уже объявлено, что в нашем здравоохранении провал, причем не только в первичном звене. Оптимизация уничтожила систему здравоохранения в стране. Все это время врачи протестовали, они устраивали митинги, которые им позволяли. Они даже не могли устроить забастовку. В конце им пришлось просто уйти с работы», - рассказал он.

На данный момент дефицит медицинских работников в России составляет 25 тысяч человек по всей стране, и эта цифра продолжает расти – в 2018 году из профессии ушли 6 тысяч врачей, 32 тысячи среднего медперсонала и 137 тысяч младшего. Нагрузка на оставшихся врачей так велика, что они вынуждены буквально бежать из больниц и искать свое место в других отраслях.

