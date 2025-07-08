Чем грозит россиянам взыскание налоговых долгов без суда
В случае невозможности оплатить задолженность по налогам можно пойти на процедуру банкротства, однако у нее очень тяжелые последствия, сказал НСН Сергей Крылов.
Внесудебное взыскание задолженности по налогам усложнит жизнь рядовым россиянам, у которых в этом случае не будет ни времени на то, чтобы найти деньги на покрытие долга, ни возможности оспорить часть задолженности в суде. Об этом НСН заявил генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
Внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц могут ввести в России с ноября 2025 года. Об этом сообщило издание «Известия». Это коснется той группы граждан, которые самостоятельно заявляют о своих обязательствах – например, через декларации. В первую очередь плата будет списана с банковских счетов, после чего приставы смогут взыскать долг за счет имущества. На возражения дается 30 дней. Уведомления о решении можно будет получить на сайте ФНС, портале «Госуслуги» или заказным письмом. Если гражданин обжалует налог, то налоговая обратится в суд. По мнению Крылова, нововведение удобно для государства, но усложнит жизнь рядовым россиянам.
«Для России в целом это хорошо. Чем проще у нас определенные процедурные моменты и чем их меньше, тем сильнее это упрощает жизнь. Но если мы говорим про физических лиц, то здесь есть два очень важных нюанса. Первый — если люди не уплачивают налог, значит, на это есть какая-то причина, причем очень редко люди просто забывают о налогах, как правило, им не хватает денег. Второй — даже если принимать во внимание, что у нас есть механизмы по обжалованию, есть конституционное право защиты в суде, которое невозможно отменить, даже если налоги будут взысканы, самостоятельно лицо защититься не сможет. Юридическая защита по налогам — очень дорогая процедура в России. В каком-то смысле это большой жирный минус. Мне лично взыскания без суда не очень нравятся. Когда задолженность взыскивается через суд, больше возможностей и время потянуть, чтобы найти деньги, и какую-то часть долга оспорить», — сказал Крылов.
Собеседник НСН добавил, что должник может пойти на процедуру банкротства, однако в данном случае это крайне неудобный путь.
«Можно оформить банкротство, потому что под критерий долгов, которые не списываются, данная налоговая задолженность не подпадает, конечно, если это не связано с криминалом. Но банкротство — очень тяжелая процедура по последствиям. Как минимум десять месяцев человек будет жить далеко не полноценной жизнью, а излишки имущества будут продаваться с торгов. Поэтому процедура банкротства — совсем не панацея. Что касается реализации имущества приставами, она достаточно сложная, и всегда можно успеть избавиться от имущества, вернуть его обратно приставы не смогут. Впрочем, это также не панацея. Самое главное — это финансовая культура, профилактика. Важно помнить о налогах, вовремя платить их и не залезать в какие-либо коммерческие отношения, в результате которых потом не получится заплатить налоги», — подытожил он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по налоговым льготам для ИТ-компаний с государственным участием, соответствующую работу предстоит провести Минфину и Минцифры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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