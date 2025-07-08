«Для России в целом это хорошо. Чем проще у нас определенные процедурные моменты и чем их меньше, тем сильнее это упрощает жизнь. Но если мы говорим про физических лиц, то здесь есть два очень важных нюанса. Первый — если люди не уплачивают налог, значит, на это есть какая-то причина, причем очень редко люди просто забывают о налогах, как правило, им не хватает денег. Второй — даже если принимать во внимание, что у нас есть механизмы по обжалованию, есть конституционное право защиты в суде, которое невозможно отменить, даже если налоги будут взысканы, самостоятельно лицо защититься не сможет. Юридическая защита по налогам — очень дорогая процедура в России. В каком-то смысле это большой жирный минус. Мне лично взыскания без суда не очень нравятся. Когда задолженность взыскивается через суд, больше возможностей и время потянуть, чтобы найти деньги, и какую-то часть долга оспорить», — сказал Крылов.

Собеседник НСН добавил, что должник может пойти на процедуру банкротства, однако в данном случае это крайне неудобный путь.

«Можно оформить банкротство, потому что под критерий долгов, которые не списываются, данная налоговая задолженность не подпадает, конечно, если это не связано с криминалом. Но банкротство — очень тяжелая процедура по последствиям. Как минимум десять месяцев человек будет жить далеко не полноценной жизнью, а излишки имущества будут продаваться с торгов. Поэтому процедура банкротства — совсем не панацея. Что касается реализации имущества приставами, она достаточно сложная, и всегда можно успеть избавиться от имущества, вернуть его обратно приставы не смогут. Впрочем, это также не панацея. Самое главное — это финансовая культура, профилактика. Важно помнить о налогах, вовремя платить их и не залезать в какие-либо коммерческие отношения, в результате которых потом не получится заплатить налоги», — подытожил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по налоговым льготам для ИТ-компаний с государственным участием, соответствующую работу предстоит провести Минфину и Минцифры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

