Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр в Москве. Об этом РИА Новости сообщила ее дочь Ольга Шукшина.
По ее словам, Федосееву-Шукшину выписали из больницы четыре дня назад и сразу направили в реабилитационный центр. Ей потребуется длительная реабилитация после инсульта, сказала дочь артистки.
«У нее расписан каждый час. Ей занимаются врачи, надо восстанавливать двигательную функцию», - отметила Шукшина.
Ранее в СМИ сообщалось, что после инфаркта головного мозга Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор, передает «Радиоточка НСН».
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