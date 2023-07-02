Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр в Москве. Об этом РИА Новости сообщила ее дочь Ольга Шукшина.

СМИ сообщили об ухудшении состояния Федосеевой-Шукшиной

По ее словам, Федосееву-Шукшину выписали из больницы четыре дня назад и сразу направили в реабилитационный центр. Ей потребуется длительная реабилитация после инсульта, сказала дочь артистки.

«У нее расписан каждый час. Ей занимаются врачи, надо восстанавливать двигательную функцию», - отметила Шукшина.

Ранее в СМИ сообщалось, что после инфаркта головного мозга Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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