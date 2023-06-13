СМИ сообщили об ухудшении состояния Федосеевой-Шукшиной

Состояние артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной, госпитализированной после инфаркта головного мозга, ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Источники издания сообщают, что у актрисы развилась острая сердечная недостаточность, она сейчас в реанимации.

Ранее сообщалось, что ей установили электрокардиостимулятор. Артистка находится в тяжелом и угнетенном состоянии.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:Здоровье

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