«Лидеры России» заняли более сотни высоких должностей
Более ста победителей конкурса «Лидеры России» заняли высокие ответственные посты, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель конкурса управленцев Алексей Комиссаров, сообщает Lenta.ru.
«Среди участников конкурса есть губернаторы, есть заместители федеральных министров», — рассказал Комиссаров.
Глава конкурсе подчеркнул, что в первый год желание участвовать изъявили 199 тысяч человек, во второй — 227 тысяч.
Ранее НСН сообщила, что на Петербургском международном экономическом форуме власти Москвы представят передовые закупочные практики и технические решения, качественно меняющие контрактную систему. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Цифровизация сферы закупок стирает географические границы и способствует созданию открытого и прозрачного конкурентного пространства. Яркий пример этой работы – интеграция региональных информационных систем с автоматизированной информационной системой столицы "Порталом поставщиков". И если еще год назад об успешном опыте применения портала могли рассказывать только московские заказчики, то теперь экономическими эффектами от использования интернет-ресурса уже делятся представители регионов, использующие ресурс в качестве площадки для проведения закупок малого объема», – отметил Владимир Ефимов.
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