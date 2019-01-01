«Лидеры России» заняли более сотни высоких должностей

Ранее НСН сообщила, что на Петербургском международном экономическом форуме власти Москвы представят передовые закупочные практики и технические решения, качественно меняющие контрактную систему. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Цифровизация сферы закупок стирает географические границы и способствует созданию открытого и прозрачного конкурентного пространства. Яркий пример этой работы – интеграция региональных информационных систем с автоматизированной информационной системой столицы "Порталом поставщиков". И если еще год назад об успешном опыте применения портала могли рассказывать только московские заказчики, то теперь экономическими эффектами от использования интернет-ресурса уже делятся представители регионов, использующие ресурс в качестве площадки для проведения закупок малого объема», – отметил Владимир Ефимов.







