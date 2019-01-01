На ПМЭФ-2019 презентуют возможности Портала поставщиков

Власти Москвы представят передовые закупочные практики и технические решения, качественно меняющие контрактную систему на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.

«Цифровизация сферы закупок стирает географические границы и способствует созданию открытого и прозрачного конкурентного пространства. Яркий пример этой работы – интеграция региональных информационных систем с автоматизированной информационной системой столицы "Порталом поставщиков". И если еще год назад об успешном опыте применения портала могли рассказывать только московские заказчики, то теперь экономическими эффектами от использования интернет-ресурса уже делятся представители регионов, использующие ресурс в качестве площадки для проведения закупок малого объема. Приглашаем на стенд Правительства Москвы участников ПМЭФ-2019, заинтересованных в развитии бизнеса и поиске новых каналов сбыта, а также представителей контрактных служб, нуждающихся в инструментах для создания конкурентной экономически эффективной среды», – отметил Владимир Ефимов.

Около 30 регионов уже работают с порталом поставщиков, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Простота и удобство использования портала поставщиков в качестве цифрового инструмента для закупок малого объема привлекает все большее количество участников рынка, причем как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков. В среднем ежедневно на портале регистрируются от 100 до 200 новых бизнес-пользователей. А в рамках петербургского форума будут подписаны соглашения об интеграции еще с тремя регионами России», – добавил Геннадий Дёгтев.

Стенд Правительства Москвы будет работать все дни Петербургского международного экономического форума. Познакомиться с техническими возможностями и экономическими эффектами от использования интернет-ресурса «Портал поставщиков» сможет любой желающий.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

Напомним, что более 90 процентов из зарегистрированных пользователей на Портале поставщиков – представители малого бизнеса. Объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 миллиардов рублей и более 280 тысячи заключенных договоров.

Портал поставщиков обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы; простой и понятный механизм участия в закупках; абсолютно бесплатное участие, без сборов и комиссий; отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях; электронное контрактование; возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.

