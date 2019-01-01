«Неприятные наезды». Экс-министр экономики поддержал мнение Кудрина о деле Калви

«Я не сказал бы, что это катастрофически, но это тяжелое испытание, связанное с тем, что, так сказать, наши силы безопасности производят своеобразные нападения на иностранцев. Калви всегда вел себя хорошо по отношению к России, а тут на него совершают "наезды". Насколько можно судить, это деяние не очень красивое само по себе и плохо отражается на всей общественной жизни. Я негативно отношусь к таким вещам. Это каждый раз приносит ущерб. Мы не знаем, какие будут результаты, сколько они продлятся, но такие неприятные моменты в поведении ряда лиц в органах безопасности вызывают неприятную реакцию и у нас, и за границей. Последствия будут, очевидно, негативные. Момент уже упущен. Высшие власти это не контролируют. Ничего хорошего», - огорчился он.

В феврале Басманный суд арестовал на два месяца Майкла Калви и его партнера Филиппа Дельпаля по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Сам инвестор считает себя невиновным. В апреле суд по просьбе следствия освободил Калви из СИЗО и поместил его под домашний арест.

