«Неприятные наезды». Экс-министр экономики поддержал мнение Кудрина о деле Калви
Бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН выразил сожаление по поводу давления на иностранного инвестора.
Алексей Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики. Глава Счетной палаты, выступая на ПМЭФ, заявил, что арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви крайне отрицательно сказался на оттоке капитала из России. По его словам, отток удвоился и превысил с начала года отметку в 40 миллиардов долларов.
Бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН согласился, что арест международного инвестора повлечет за собой печальные последствия для российского бизнеса.
«Я не сказал бы, что это катастрофически, но это тяжелое испытание, связанное с тем, что, так сказать, наши силы безопасности производят своеобразные нападения на иностранцев. Калви всегда вел себя хорошо по отношению к России, а тут на него совершают "наезды". Насколько можно судить, это деяние не очень красивое само по себе и плохо отражается на всей общественной жизни. Я негативно отношусь к таким вещам. Это каждый раз приносит ущерб. Мы не знаем, какие будут результаты, сколько они продлятся, но такие неприятные моменты в поведении ряда лиц в органах безопасности вызывают неприятную реакцию и у нас, и за границей. Последствия будут, очевидно, негативные. Момент уже упущен. Высшие власти это не контролируют. Ничего хорошего», - огорчился он.
В феврале Басманный суд арестовал на два месяца Майкла Калви и его партнера Филиппа Дельпаля по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Сам инвестор считает себя невиновным. В апреле суд по просьбе следствия освободил Калви из СИЗО и поместил его под домашний арест.
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